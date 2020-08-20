صور.. محافظ جنوب سيناء يبحث استخدام الطاقة الشمسية لاستخراج المياه من الآبار

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، وفد شركة "شنايدر الكتريك" المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة، لمناقشة استخدام الطاقة الشمسية في استخراج المياه من آبار المياه التي توجد في بعض مدن المحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، إن المحافظة تهتم بتوفير بدائل لمصادر الطاقة التقليدية، لاستخدامها في المجال الزراعي.

وأوضح المحافظ أنه من المقرر أن تقوم الشركة على استخراج المياه من بئرين في منطقة الرملة بمدينة أبوزنيمة، وصيانة محطة أبو غراقد للطاقة الشمسية، والاتفاق على اختيار منطقة أخرى لتشغيل طلمبة بئر لرفع المياه باستخدام الطاقة الشمسية بمدينة نويبع، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة".