الرئيس الأمريكي: لدينا عدد محدود من الجنود في العراق لكننا هناك للمساعدة في حال أقدمت إيران على أي شيء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل لقائه رئيس الحكومة العراقي بالبيت الأبيض، إن بلاده لديها عدد محدود من الجنود في العراق لكنها هناك للمساعدة في حال أقدمت إيران على أي شيء.
وأكد ترامب مشاركة بلاده في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق.
وقال ترامب إنه سيناقش مع رئيس الوزراء العراقي المسائل العسكرية وتطوير النفط، مؤكدا أن العلاقة مع العراق جيدة.
بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العراق يرحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية.
وكان وفد حكومة العراق برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين عقد مع وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزيرالخارجية مايك بومبيو اجتماعا للجنة التنسيق العليا، وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008
وأكد الجانبان التزامهما بعلاقات ثنائية قوية ومثمرة، وتناولت الجلسات المنفصلة مواضيع تخص الاقتصاد والطاقة والصحة والبيئة والقضايا السياسية والدبلوماسية والأمن ومكافحة الإرهاب والعلاقات التعليمية والثقافية.
وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه والقرارات ذات الصلة للسلطات التشريعية والتنفيذية العراقية.
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