الخارجية الروسية: لافروف يلتقي نظيره الأذربيجاني في موسكو

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيعقد اجتماعًا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف الأربعاء المقبل الموافق 26 من أغسطس الجاري في العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت زاخاروفا في تصريحاتها التي أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أنه بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيقوم وزير الخارجية الأذربيجاني بيراموف بزيارة رسمية إلى روسيا في 26 أغسطس الجاري"

وأشارت إلى أن الجانبين سيعقدا محادثات، من المقرر أن يناقشا خلالها مجموعة واسعة من الأمور التي تشمل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا الأخرى المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.

وأكدت أن بيراموف سُيعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين الروس في مقر الحكومة الروسية والبرلمان.



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