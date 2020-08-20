بوجدانوف والحريري يبحثان الوضع الراهن في لبنان

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب المستقبل سعد الحريري، الوضع الراهن في الشرق الأوسط في أعقاب انفجار بيروت.
وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته وكالة
وأعرب الحريري عن امتنانه العميق للمساعدة السريعة التي قدمتها روسيا في سبيل التصدي لعواقب هذه الكارثة الكبيرة، التي ضربت العاصمة اللبنانية في الـ4 من أغسطس الجاري، بحسب البيان.
ومن جانبه، أكد بوجدانوف للحريري موقف روسيا الثابت والمؤيد للشعب اللبناني، مُشددًا على دعم بلاده لسيادة ووحدة واستقلال لبنان.
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