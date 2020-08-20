رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى والرئيس الروسى يناقشان الوضع فى بيلاروسيا

أجرى رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمناقشة قمة الاتحاد الأوروبى الطارئة بشأن بيلاروسيا.

وقال ميشيل فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- "أعرب الاتحاد الأوروبى أمس عن تضامنه مع شعب بيلاروسيا فى رغبته فى تقرير مستقبله واليوم أكدت ذلك مجددا للرئيس بوتين، هناك طريق

واحد فقط للمضى قدما وذلك من خلال الحوار السياسى الشامل وعملية سلمية وديمقراطية".

وعقد الاتحاد الأوروبى أمس الأربعاء قمة طارئة بشأن بيلاروسيا عبر تقنية الفيديو، واتفق زعماء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى رؤساء المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى خلال

المؤتمر -الذى استمر نحو 3 ساعات- على بيان ختامى يكرر النقاط الأساسية التى أعربت عنها المؤسسات الأوروبية فى وقت سابق إذ لم تعترف القمة بنتائج الانتخابات الرئاسية فى بيلاروسيا وطالبت بإنهاء وحشية الشرطة، وحثت على إجراء تحقيق شفاف بشأن انتهاكات الشرطة والإفراج عن جميع المعتقلين، ودعم رغبة المواطنين فى تحديد مستقبلهم، وتعهد البيان بـ "فرض عقوبات ضد عدد كبير من الأفراد المسؤولين عن العنف والقمع وتزوير نتائج الانتخابات".