السودان.. متظاهرون يغلقون عددًا من الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم

أكد مراسل قناة روسيا اليوم في السودان، اليوم الخميس، أن متظاهرين أغلقوا عددًا من الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم، على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحتجين قاموا بإغلاق مدخل "كبري المنشية" بواسطة المتاريس والإطارات المشتعلة، فيماشهد ميدان "جاكسون" في قلب العاصمة الخرطوم تظاهرات وإشعال للإطارات، من قبل عدد من المتظاهرين.
وشهدت ولاية الخرطوم صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا اقتحام مجلس الوزراء، استخدم فيها الأمن الغاز المسيل للدموع،مما أدى إلى إصابات وسط المتظاهرين وقوات الشرطة.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السودانية، أن الخطوة جاءت بحسب تقديرات الموقف ومحاولة مجموعة من المتظاهرين اقتحام مجلس الوزراء.
وأعرب وإلى الخرطوم، أيمن خالد، في بيان صدر عنه، الثلاثاء الماضي، عن أسفه للأحداث التي شهدتها مواكب "جرد الحساب"، وأدت إلى صدامات نتجت عنها إصابات بين صفوف المتظاهرين والشرطة.
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