نائب رئيس الوزراء الروسي يعلن أنه تطعم باللقاح الجديد المضاد للفيروس التاجي

قال نائب رئيس وزراء روسيا، مارات خوسنولين، إنه شخصيًّا تطعم باللقاح الروسي الجديد ضد عدوى الفيروس التاجي (كورونا)، وأصبح بذاك أول عضو في الحكومة الروسية يعلن ذلك رسميًّا.

ولفت المسؤول الروسي في تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى ضرورة مواصلة مراعاة الاحتياطات،

على الرغم من أخذ التطعيم.

وكان أفيد في وقت سابق بأن إحدى بنات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأيضًا حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، تم تطعيمهما باللقاح الروسي ضد "كوفيد – 19".

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علاوة على ذلك، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اعتزامه شخصيًّا أخذ اللقاح الروسي ضد الفيروس التاجي خلال شهر أغسطس، إذا أتيح له ذلك.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 11 أغسطس، تسجيل أول لقاح روسي ضد الفيرس التاجي (كورونا)، طوره مركز"غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، وبعد أيام أعلنت وزارة الصحة الروسية بدء إنتاج اللقاح.