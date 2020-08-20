الجبير يستقبل سفيرا بعثة الاتحاد الأوروبي وجمهورية موريشيوس

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو، الذي حضر للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة. وثمن الجبير الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الاوروبي، متمنياً له دوام التوفيق. حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مكتبه بالرياض، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن. وجرى خلال الاستقبال، بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.