المدير العام لمنظمة التجارة العالميّة يترك منصبه لينضمّ إلى “بيبسي كو”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 07:21 مساءً - منذ 5 دقائق

يستعد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو لتسلم منصب نائب الرئيس وإدارة الشؤون العامة لشركة المشروبات الأميركية العملاقة “بيبسي كو” في نهاية آب/أغسطس، تاركا مكانه في هذه المنظمة التي تعاني أزمة، فارغا.

وأعلن هذا البرازيلي، وهو مهندس ودبلوماسي، في منتصف أيار/مايو أنه سيترك منصبه في المنظمة نهاية أيار/أغسطس قبل عام من انتهاء ولايته، “لأسباب عائلية” من دون الكشف عما ستكون وظيفته المقبلة.

إلا أن شركة “بيبسي كو” أعلنت أن الرئيس السابق لمنظمة التجارة العالمية سينضم إلى صفوفها اعتبارا من أيلول/سبتمبر.

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وفي بيان، أوضحت المجموعة أنها أنشأت منصبا جديدا لأزيفيدو يجمع بين النشاطات المتعلقة بالسياسة العامة والشؤون الحكومية والاتصالات ليتمكن من “التركيز على تعزيز جهود المشاركة الخارجية من +بيبسي كو+ مع الحكومات الوطنية والدولية والهيئات التنظيمية والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة غير الحكومية”.

وقال رامون لاغوارتا، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، إن رئيس منظمة التجارة العالمية سيجلب “مهارات سياسية قيّمة ومعرفة تقنية حول البيئات الاجتماعية والسياسية والتنظيمية المعقدة” التي تؤثر على المجتمع.

وقال روبرتو أزيفيدو: “يسعدني الانضمام إلى شركة بيبسي كو في وقت أصبح فيه تعزيز العلاقات بين الشركات والحكومات والمجتمع أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل طويل الأجل”.

وبعد مغادرته، سيدير أحد نوابه الأربعة وهم أميركي وألماني ونيجيري وصيني، المنظمة في انتظار تعيين خليفة له.