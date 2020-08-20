ترامب: شركات أميركية تشارك في التنقيب عن النفط بالعراق

دونالد ترامب
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن شركات أميركية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق، في حين أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده ترحب بالشركات والاستثمارات الأميركية.
وقال: لدينا عدد محدود من الجنود في العراق لكننا هناك للمساعدة في حال أقدمت إيران على أي شيء
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