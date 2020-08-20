ترامب: شركات أميركية تشارك في التنقيب عن النفط بالعراق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن شركات أميركية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق، في حين أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده ترحب بالشركات والاستثمارات الأميركية.

وقال: لدينا عدد محدود من الجنود في العراق لكننا هناك للمساعدة في حال أقدمت إيران على أي شيء