بومبيو يطالب الأمم المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 07:21 مساءً - منذ ساعتين

يتوجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد ظهر الخميس إلى نيويورك لمطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في إطار إجراء متنازع عليه.

وسيلتقي السفير الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني الذي يترأس المجلس هذا الشهر لإبلاغه رسميا بأن واشنطن تعتقد أن طهران انتهكت الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في العام 2015 وأن العقوبات تم رفعها مقابل التزاماتها، لذلك يجب إعادة فرضها.

كما من المقرر مناقشة هذا المطلب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وهذه هي آلية “العودة إلى الوضع السابق” (سناب-باك) التي تحدث علنها الأربعاء الرئيس دونالد ترامب الذي انسحب العام 2018 من الاتفاق الموقع في 2015.

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وفي العام 2015 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صادق بموجبه على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ينص على أنه يمكن للدول المشاركة في الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات بشكل أحادي في حال عدم امتثال إيران له.

والآلية المسماة “سناب باك” لم يسبق ان استخدمت على الإطلاق ويفترض أن تفضي إعادة فرض العقوبات بعد ثلاثين يوما من دون أن يكون لروسيا او الصين الحق في استخدام حق النقض.

وتقول إدارة ترامب إنها تقوم بتنشيط الآلية بهدف تأمين تمديد حظر الأسلحة على إيران والذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر وفشلت في تمديده خلال تصويت مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وحتى “تعلق طهران كل النشاطات المرتبطة بتخصيب” اليورانيوم التي أعيد إطلاقها ردا على العقوبات الأميركية.

لكن معظم أعضاء مجلس الأمن الآخرين بمن فيهم حلفاء واشنطن الأوروبيون، ينكرون حقها في تفعيل هذه الآلية على أساس لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.