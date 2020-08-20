كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الإماراتي بطهران، على خلفية إطلاق خفر السواحل الاماراتي النار على 5 لنشات إيرانية، وأيضًا توقف احدها بالخليج العربي، مما أدى إلى مصرع اثنين صيادين.

وأشارت الوكالة إلى أنه في اليوم التالي للحادث الذي وقع عصر الاثنين تم استدعاء القائم بالاعمال الاماراتي من قبل المدير العام للشؤون القانونية الدولية الذي أدان حادث تعرض خفر السواحل الاماراتي لزوارق الصيد الايرانية وحمل حكومة الامارات مسؤولية هذا التصرف الذي وصفه بالخارج عن النهج الجاري بين خفر السواحل بين البلدين. بحسب قول الصحيفة.

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وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة الافراج عن المعتقلين الإيرانيين ولنش الصيد وتسليم جثماني الصيادين، مطالبا بالتعويض عن الأضرار الحاصلة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وأوضحت الوكالة أنه وفي ضوء التنسيق بين خفر السواحل في البلدين تم الافراج عن اللنش وملاحيه المحتجزين وتجري الآن المراحل القانونية لتسليم الجثمانين على وجه السرعة.

ولفتت الوكالة إلى أنه في اليوم ذاته قام خفر السواحل الإيراني بتوقيف سفينة إماراتية لدخولها المياه الاقليمية الإيرانية بصورة غير مشروعة وتم اعتقال طاقمها، ومازالت المراحل القانونية مستمرة للبت في اوضاع هذه السفينة.