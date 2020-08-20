دراسة: مضاعفات كورونا تلازم البريطانيين بعد 3 أشهر من تعافيهم وتعيدهم للمستشفى

كشفت دراسة جديدة أن مرضى فيروس كورونا “كوفيد-19” يظلون يعانون من المضاعفات بعد ثلاثة أشهر من إصابتهم بالفيروس.

وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه من أصل 110 مرضى ممن تلقون العلاج في مستشفى ساوثميد بمدينة بريستول البريطانية، لا يزال 81 مريضا يعانون من أعراض مثل: ضيق في التنفس وآلام في العضلات حسب تاكيدهم ذلك عند عودتهم للمستشفى مرة أخرى لإجراء الفحوصات الطبية.

كما لا يزال الكثيرون يعانون أثناء القيام بمهامهم اليومية، مثل الاغتسال أو ارتداء الملابس أو العودة إلى عملهم, وذلك مقارنة بباقي السكان.

للإشارة، فإن ما توصلت إليه هذه الدراسة تعد نتائج أولية لمشروع “ديسكفر” الذي يقوم به الصندوق الاستئماني التابع لـ”هيئة الخدمات الصحية الوطنية” البريطانية، والذي يقوم بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين البريطانيين في مدينة بريستول.. ويدرس هذا المشروع الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا.