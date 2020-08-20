حادث مفجع.. سقوط طائرة صغيرة بالقرب من القنيطرة يتسبب في وفاة شخصين

في حادث مروع، سقطت طائرة صغيرة، بالقرب من المنطقة الصناعية في القنيطرة. وحسب المعطيات المتوفرة، خلف الحادث وفاة شخصين كانا على متن الطائرة ذات المقعدين، بينما أسباب الحادث المفجع لاتزال مجهولة. الحادث المذكور، استنفر السلطات المحلية للمدينة، التي حلت في عين المكان، وتم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

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