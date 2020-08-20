السرحاني يمثل في فيديو كليب جديد- فيديو

استعان الفنان الصاعد مكي بنعمرو، بنجم موسيقى “الواي واي” أيمن السرحاني، في كليب أغنيته الجديدة “سوري مي أموري”، لتصل للجمهور أكثر.
وحضر السرحاني في الكليب بالظهور رفقة بنعمرو، والرقص رفقته على أنغامها، وهو ما يشكل دفعة منحا السرحاني لصديقه .
وتعامل بنعمرو في “سوري مي أموري” مع كاتب الكلمات والملحن مصطفى كوموي والموزع dj harone.
ولا زال السرحاني منتشيا بنجاح آخر أعماله “منديكش أ لفكانصية” ، رفقة الفنان المختار البركاني ، حيث بلغ عدد مشاهديها في ظرف شهر 45 مليون مشاهدة.
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