شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد طهران : قواتنا في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل والان مع التفاصيل

الخميس 20 أغسطس 2020 صوره ارشيفيه أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن قوات بلاده موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل. وقال ترمب خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض الخميس: "نتطلع إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء جنودنا في العراق". كما تابع: "سنقدم الدعم الذي يحتاجه العراق". وأوضح: "شركات أميركية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق". من جانبه، أوضح الكاظمي أن "تدخل تركيا في العراق غير مقبول ولن نسمح به". إلى ذلك شدد على أن "العراق يرحب بالشركات والاستثمارات الأميركية".





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