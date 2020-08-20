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عمليات قصف حوثية على القُرى السكنية بالجاح جنوب الحديدة 

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات قصف حوثية على القُرى السكنية بالجاح جنوب الحديدة  والان مع التفاصيل

الخميس 20 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

شنت مليشيات الحوثي عمليات استهداف وقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على القُرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.   

 

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وبينت مصادر محلية، أنّ مليشيات الحوثي قصفتْ القُرى السكنية ومزارع المواطنين بقذائف الهاون عيار (120)، بالتزامن مع عمليات استهداف بالأسلحة الرشاشة عيار (12,7) و (14,5) ومعدل البيكا.

 

 وأضافت المصادر، أن القصف والاستهداف كان عشوائيًا وهستيريًا مما أدى إلى تعطيل أعمال المزارعين وإعاقة حركة التنقُّل في القُرى وحالة من الخوف والهلع في أوساط المواطنين. 

 

وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة مخلِّفة الآف الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء في ظل صمت وتجاهل أُممي لتلك الانتهاكات.

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