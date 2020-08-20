شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية ضد مسؤولين بالنظام السوري والان نبدء بالتفاصيل

أدرجت الولايات المتحدة اليوم الخميس مسؤولين كبارا في النظام السوري وقادة عدة وحدات عسكرية على القائمة السوداء في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن فرض العقوبات بهدف قطع مصادر التمويل عن حكومة الرئيس بشار الأسد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على الإعلامية السورية لونا الشبل والعضو البارز في حزب البعث السوري محمد عمار ساعاتي بن محمد نوزاد. وذكر موقع وزارة الخزانة أن واشنطن فرضت عقوبات مرتبطة بسوريا على ستة أفراد.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان إن وزارة الخارجية فرضت أيضا اليوم الخميس عقوبات على قيادات عدة وحدات عسكرية سورية، بما في ذلك قائد قوات الدفاع الوطني فادي صقر، بسبب جهودهم لمنع وقف لإطلاق النار.

وقال بومبيو إن "الولايات المتحدة وحلفاءها متحدون (في الموقف) بمواصلة الضغط على الأسد وداعميه حتى يتم التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع. الأسد ورعاته الأجانب يعرفون أنه آن الأوان للتحرك".