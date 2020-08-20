شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تحذر من السفر إلى النمسا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الحكومة النرويجية تحذيرا من السفر إلى النمسا بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وتلقت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس إخطارا من الحكومة النرويجية بإطلاق تحذير من السفر إلى النمسا فى خطوة مماثلة لما قررته فنلندا قبل أسابيع قليلة بسبب زيادة الإصابات بكورونا.

وقالت مصادر فى السفارة النرويجية فى فيينا اليوم إن التحذير سيدخل إلى حيز التنفيذ بعد غد السبت حيث سيتم وضع المسافرين القادمين من النمسا فى الحجر الصحى المنزلى الإلزامي.

وذكرت المصادر أن النرويج فرضت بالفعل قيودًا على الدخول إليها منذ 24 مارس الماضى للحد من انتشار فيروس كورونا مع منح استثناءات للدول ذات معدلات الإصابة المنخفضة، مشيرة إلى أنه يتم مراجعة قائمة الاستثناءات بصفة مستمرة.