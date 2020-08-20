شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي : اغتيال الناشطة العراقية رهام يعقوب "جريمة إرهابية" والان نبدء بالتفاصيل
أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات جريمة اغتيال الناشطة العراقية رهام يعقوب على يد مسلحين فى محافظة البصرة العراقية أمس.
وشدد الدكتور السُلمي فى بيان له اليوم، على أن تكرار جرائم الاغتيال التي طالت عدداً من الناشطين والمفكرين العراقيين في الفترة الأخيرة، يؤكد الأهداف الخبيثة لمرتكبي هذه العمليات الإرهابية الجبانة وسعيهم إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق، مطالباً بضبط ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين وحماية الناشطين العراقيين من المحاولات المتكررة لاستهدافهم.
وأكد دعم البرلمان العربي للقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي لإيقاف الاغتيالات بحق الناشطين العراقيين وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء للعدالة.
وجدد السُلمي وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره وصون وحدته الوطنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
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