تفوقت على فيسبوك.. لن تصدق قيمة 'تفاحة آبل'

وتتجاوز القيمة السوقية لشركة آبل الآن نظيراتها من عمالقة التكنولوجيا الأخرى في الولايات المتحدة، بما في ذلك مايكروسوفت (Microsoft)، التي تبلغ قيمتها السوقية 1.7 تريليون دولار، وأمازون (AMAZON) بقيمة 1.6 تريليون دولار، وشركة ألفابت (Alphabet) بقيمة 1.1 تريليون دولار، وفيسبوك (Facebook) بقيمة 761 مليار دولار.
وكانت آبل أول شركة أميركية تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار، وهو ما حققته في الثاني من أغسطس/آب 2018.
وبعد الإعلان عن أرباح قوية في الربع الثالث، وتحديدا في 31 يوليو/تموز 2020، تفوقت شركة آبل على شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، لتصبح الشركة الأكثر تداولًا في العالم من حيث القيمة.
وتجاوزت أرامكو السعودية تقييمها البالغ تريليوني دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019، غير أن انخفاض أسعار النفط وسط جائحة فيروس كورونا أضر بأسهمها منذ ذلك الحين.
حقيقة مفاجئة
عند تريليوني دولار، أصبحت القيمة السوقية لشركة آبل الآن أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان المتقدمة، بما في ذلك إيطاليا والبرازيل وكندا وروسيا وكوريا الجنوبية، على سبيل المثال لا الحصر.
وازدهرت شركة آبل خلال وباء كورونا، حيث اضطر الكثير من الناس إلى البقاء في المنزل، واستفادت الشركة من اتجاهات العمل من المنزل والمبيعات القوية عبر الإنترنت؛ وسجلت أرباحا قياسية للربع الثالث في أواخر يوليو/تموز الماضي، بإيرادات تقارب 60 مليار دولار، ناهيك عن نمو مزدوج الرقم في قطاعات منتجاتها وخدماتها.
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