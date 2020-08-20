رسمياً.. نادِ عراقي يضم لاعب برشلونة السابق

رياضة 2020-08-20 | 18:31 2,019 مشاهدة

اعلن نادي الديوانية الرياضي، تعاقده مع لاعب نادي برشلونة السابق، الاسباني إيزاك باديلا. وذكر النادي في بيان أن "الإسباني أيزاك باديلا، انضم رسمياً لنادي الديوانية الرياضي ". ويلعب باديلا في مركز (جناح يمين ، مهاجم) ويبلغ من العمر 24 عاماً. وسبق وان لعب باديلا لرديف برشلونة واسبانيول وجرما وسانت جولاي.

المحرر: محمد خليل

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