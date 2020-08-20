الحلبوسي: البرلمان بانتظار وصول قانون الموازنة الاتحادية من الحكومة

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الحلبوسي قوله، إنه تم "عقد اجتماع مع نواب محافظة السليمانية"، منوها الى أن "انطلاق المجلس لأعماله دستوريا وقانونيا سيكون في الثالث من أيلول".
واكد الحلبوسي، أن "القوى السياسية تتحمل مسؤولياتها في تشريع القوانين المهمة للفترة المقبلة"، لافتا الى أن "المجلس بانتظار وصول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020 من الحكومة".
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