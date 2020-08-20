بريمر: الانتقال السلمي في العراق غير موجود في دول اخرى

اعتبر الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر، الخميس، أن الانتقال السلمي في العراق غير موجود بدول اخرى.

وقال بريمر في حديث نقلته قناة "الحرة"، إن "هناك ثلاثة عناصر من الامن شكلت مشاكل في العراق وهي أن قوات التحاف لم يكن لديها قواعد اشتباك، ولم تكن لدينا قوات عسكرية كافية على الارض لنوفر الامن للشعب العراقي، كما أنه لم يكن لدينا سياسات مكافحة للارهاب".

وأضاف أن "الشعب العراقي مستمر في العمل الى الامام، والانتقال السلمي في العراق غير موجود في دول اخرى".