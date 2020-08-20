اعتبر الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر، الخميس، أن الانتقال السلمي في العراق غير موجود بدول اخرى.
وقال بريمر في حديث نقلته قناة "الحرة"، إن "هناك ثلاثة عناصر من الامن شكلت مشاكل في العراق وهي أن قوات التحاف لم يكن لديها قواعد اشتباك، ولم تكن لدينا قوات عسكرية كافية على الارض لنوفر الامن للشعب العراقي، كما أنه لم يكن لدينا سياسات مكافحة للارهاب".
وأضاف أن "الشعب العراقي مستمر في العمل الى الامام، والانتقال السلمي في العراق غير موجود في دول اخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر بريمر: الانتقال السلمي في العراق غير موجود في دول اخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.