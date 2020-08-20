وزير التعليم يوجه بتخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الخميس، بتخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا ضمن قناة النفقة الخاصة للعام الدراسي 2021/2020.
وأضاف البيان، "ونظرا لتعديل الحدود الدنيا للأجور الدراسية للعام 2021/2020 واختلافها عن أجور السنوات السابقة تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخفيض الأجور الدراسية للمستمرين بالدراسة للعام 2020/2019 بنسبة 25 % من الأجور السنوية النافذة للطلبة الذين لم يشملهم تخفيض سابق أو كانوا مشمولين بنسبة أقل من 25 % من سقف الأجور الدراسية السنوية".
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