الأمن الوطني يعلن اعتقال عصابة مخدرات في بغداد

اعلن الأمن الوطني، الخميس، عن اعتقال عصابة مخدرات في بغداد.

وقال الامن الوطني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية من أمن النجف الاشرف بوجود عصابة مخدرات تتنقل بين المحافظات الوسطى والجنوبية؛ اوعز رئيس جهاز الأمن الوطني بتشكيل فريق عمل بين مديريات الأمن في المحافظات المستهدفة لمقاطعة المعلومات وإجراء عمليات التحري والتعقب؛ وبجهود استثنائية وعملية نوعية تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من شخصين".

وأضاف البيان أن الاعتقال "تم بكمين محكم في جانب الرصافة وبحوزتهما كغم ونصف من مادة الكرستال، عقب مراقبتهما من مدخل العاصمة لغاية وصولهما إلى نقطة التوزيع".