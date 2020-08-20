الكاظمي: التدخل التركي غير مقبول ولن نسمح به

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن التدخل التركي في العراق غير مقبول، مؤكداً عدم السماح به.

وقال الكاظمي خلال لقائه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض، "نرحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية في العراق، ونسعى لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "التدخل التركي في العراق غير مقبول ولن نسمح به"، مشيراً الى أن "الهجمات التركية ليست منفصلة ولا نسمح بأي تهديد".

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واتفق العراق والولايات المتحدة، الخميس، على تشكيل فريق لمناقشة آليات وتوقيتات انتشار التحالف الدولي.

ويزور حالياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العاصمة الاميركية واشنطن على رأس وفد رسمي.