ترامب: القوات الامريكية موجودة في العراق لمواجهة اي تحرك ايراني محتمل

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك عقده في البيت الابيض مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وصل الى الولايات المتحدة امس في زيارة رسمية، "لدينا عدد محدود من الجنود في العراق والقوات الامريكية موجودة لمواجهة اي تحرك ايراني محتمل".



واضاف ترامب، "بدأنا بسحب القوات الأميركية من العراق"، مشدداً بالقول "نحن نشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق".

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