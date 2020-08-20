أسبوع بعد إختفاءه.. العثور على جثة مسن متحللة داخل منزله في طنجة

عثر صباح يوم الخميس، على جثة هامدة في منزل في لسبعيني بمنطقة الشرف القريبة من منطقة بلاصاطورو بطنجة.

وحسب مصدر مطلع،أن جيران أحسوا برائحة كريهة ما إستدعى إعلام السلطات المحلية وعناصر الدائرة العاشرة،وبتعليمات من النيابة العامة اقتحم عناصر الأمن المنزل ليعثرو على الشخص الهالك جثة هامدة.

وحسب ذات المصدر، فإن الهالك وهو سبعيني من الجالية المقيمة ببلجيكا، يقيم وحيدا بمنزله بحي بغزوزة بمنطقة الشرف، ويعيش في منزله منذ مدة، ولاحظ جيرانه إختفاءه قبل أسبوع.

وتم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بمستشفى دوق دي طوفال،فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع.