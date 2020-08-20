بسبب كورونا.. طلبة كلية الحقوق بتطوان سيجتازون الامتحانات في أقاليمهم

أعلنت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بتطوان، أن الطلبة سيجتازون ما تبقى من امتحانات الدورة الخريفية والدورة الربيعية، في أربعة مراكز إقليمية قريبة من مسكنهم، نظرا للظروف الإستثنائية التي تمر منها البلاد جراء جائحة كورونا.
وبحسب بلاغ لإدارة الكلية، فإنه “رغبة منها في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة، قررت تنظيم الإمتحانات المتبقية برسم السنة الجامعية 2019/2020 بكل من مركز تطوان، وشفشاون، ووزان، والحسيمة”.
ودعت إدارة الكلية، الطلبة إلى اختيار مركز الامتحان القريب من إقامتهم، في أجل أقصاه 25 غشت الجاري، عبر المنصة https://imtihane.fsjeste.ma.
و في السياق ذاته، كشف مصدر من جامعة عبد المالك السعدي لـ”اليوم 24″، أن الإمتحانات ستمر بشكل عادي، إذ سيتم توفير كل الظروف الملائمة للطلبة، مع احترام تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، من وضع للكمامات، وتعقيم اليدين، واحترام التباعد الإجتماعي.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذه الإجراءات المتخذة في صالح الطلبة، إذ ستمكنهم من اجتياز الإمتحانات في مدنهم، دون التنقل إلى مدينة تطوان.
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