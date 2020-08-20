توقيف منتمين إلى فصيلين لمشجعي كرة القدم بالرباط وسلا تبادلوا العنف

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من توقيف سبعة أشخاص من بينهم ستة قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير عن طريق الرشق بالحجارة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أن المشتبه فيهم، الذين ينتمون إلى فصيلين متنافسين لمشجعي كرة القدم بمدينتي الرباط وسلا، كانوا قد دخلوا في خلاف تطور إلى تبادلهم العنف والرشق بالحجارة.

وتسبب الحادث في إلحاق خسائر مادية بزجاج سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام بحي السلام، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن سبعة من المشتبه فيهم وحجز سكين كان بحوزة أحدهم.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين تحت تدبير المراقبة، فيما تم إيداع الموقوف الراشد تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

فيما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.