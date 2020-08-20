من أجل طنجة بصفر إصابة بكورونا.. السلطات في حملة بالمناطق الموبوءة بالمدينة- فيديو

شرعت سلطات طنجة، مساء أمس الأربعاء، بمنطقة “بني مكادة -حي بنكيران-جيراري”، في تنظيم حملة للوقوف على مدى إلتزام ساكنة المنطقة بوضع الكمامة، وإجراءات التباعد بين المواطنين، وكذا لمراقبة المحلات التجارية ومدى إلتزامها بالإجراءات الصحية.

ويشارك في الحملة عامل المدينة ورئيس دائرة الشرف- مغوغة، وقياد المقاطعات الأربع بالمنطقة، وعناصر القوات المساعدة.

وشاركت في الحملة أيضا، جمعيات المجتمع المدني، بمكبرات صوت لإعطاء إرشادات للساكنة وتوعيتهم بخطورة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المناطق الأربع التي شملتها الحملة، تعتبر من المناطق الموبوءة بالمدينة، رغم الإنخفاض الملاحظ لعدد الإصابات.