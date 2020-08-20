كورونا تعود بقوة لألمانيا والبلاد تسجل أعلى حصيلة منذ شهر أبريل

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 1707 إصابات بفيروس كورونا في أعلى حصيلة تشهدها البلاد منذ شهر أبريل، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.
ووبجسب الإحصائيات التي نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأوبئة يكون عدد الإصابات الإجمالي في ألمانيا بلغ 228 ألف و 621 إصابة منذ بدء انتشار الوباء.
وكان عدد الإصابات المسجل يومياً في ألمانيا يُقارن بذلك الذي سُجّل في ماي الفائت حتى اليوم، ولكن الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حملت ارتفاعاً في الإصابات بحيث تمكن مقارنة الأرقام بأرقام أبريل.
والرقم القياسي الذي سجلته ألمانيا بلغ أكثر من 6000 بقليل، وتم تسجيل بداية أبريل. وسجلت الجهات الصحية كذلك عشر وفيات في الساعات الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 9253.
وتسعى الحكومة جاهداً لاحتواء تفشي وباء جديد، خصوصاً لناحية مراقبة السياح العائدين من مناطق أخرى في الاتحاد الأوروبي. ودفع ذلك بالحكومة إلى إعلان إسبانيا ومناطق أخرى في البلقان “مناطق خطرة”.
وفرضت السلطات حجراً صحياً على العائدين من تلك المناطق.
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