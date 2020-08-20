أوروبا أكثر جاهزيّة للتعامل مع كورونا مستقبلًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصبحت أوروبا أكثر جاهزية لمواجهة فيروس كورونا بعد أن اكتسبت خبرة في التعامل مع الفيروس منذ تفشيه فيها ولغاية الآن، حسبما قالت منظمة الصحة العالميّة، اليوم الخميس.

وجاء في بيان منظمة الصحة أن "أوروبا يمكنها مكافحة فيروس كورونا المستجد من دون عمليات إغلاق كاملة الآن بعد أن أصبحت السلطات أفضل استعدادًا واكتسبت المعرفة حول كيفية مكافحته في الأشهر الأخيرة".

وقال رئيس الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، للصحافيين إن "من خلال التدابير الأساسية المتخذة على الصعيد الوطني والتدابير الإضافية المستهدفة، نحن في وضع أفضل بكثير للقضاء على البؤر المحلية للفيروس".

وأضاف أنه "يمكننا إدارة الفيروس والحفاظ على تشغيل عجلة الاقتصاد ونظام التعليم". وقال إن "أوروبا شهدت زيادة مطردة في عدد الحالات خلال الشهرين الماضيين".

ففي الأسبوع الأول من آب/ أغسطس، أبلغ عن 40 ألف حالة أكثر مما سُجل في الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو عندما كانت الإصابات في أدنى مستوياتها.

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وقال كلوج "لكننا لسنا في شباط/فبراير، يمكننا إدارة الفيروس بشكل مختلف الآن عما فعلناه عندما ظهر كوفيد-19 لأول مرة". وبالإضافة إلى الدعوة إلى الحفاظ على نظافة اليدين وإجراءات التباعد الاجتماعي، وبرامج الفحوصات والتعقب الوطنية، أوصت منظمة الصحة العالمية بتبني تدابير إضافية محليًا عند ظهور إصابات.

وفي المتوسط، يتم الإبلاغ عن 26 ألف حالة جديدة كل يوم في أوروبا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ويمثل الشباب الذين يشعرون على الأغلب بأعراض أكثر اعتدالًا وينخفض بينهم معدل الوفاة، نسبة متزايدة من الإصابات.

ومع ذلك، شدد كلوج على أهمية إعادة فتح المدارس مع عودة البلدان إلى وضعها الطبيعي تدريجيًا، مشيرًا إلى أن عواقب سلبية لإغلاق المدارس على الأطفال.

وسجلت المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية وتغطي 55 دولة، ما يقرب من أربعة ملايين إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و215 ألف وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقًا للمنظمة.