"جوجل" تصلح عطل "جيميل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصلحت "جوجل" اليوم الخميس، عطلًا كان قد أثّر على خدمات البريد الإلكتروني "جيميل" و"درايف"، استمر العطل على مستوى العالم لمدة 6 ساعات، ما أدى لتذمّر المستخدمين ورفع العديد من الشكاوى على الشركة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت "جوجل" في بيان "من المفترض أن تكون مشكلة جيميل قد حلت. نحن نعتذر عن أي إزعاج".

وتلك المشكلات التي تم الإبلاغ عنها بعد الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش بفترة وجيزة، أثرت على عشرات الخدمات الأكثر استخداما بما فيها إرسال رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات على خدمة "جيميل" وتسجيل مؤتمرات عبر الفيديو وإنشاء ملفات على خدمة "درايف".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت تقارير بهذه المشكلات الخميس من كل أنحاء العالم بما في ذلك أوروبا وجنوب شرق آسيا واليابان وفقا لموقع "داون ديتكتور".

وردت "جوجل" على كل هذه التغريدات الخميس بـ"الاعتذار عن الإزعاج" والإشارة إلى صفحات دعم المستخدمين. وأشارت "جوجل" إلى أنه سيتم نشر "تقرير كامل قريبا" بشأن هذا العطل.