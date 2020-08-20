4517 إصابة نشطة بكورونا في المجتمع العربي.. بينها 1804 خلال أسبوع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الهيئة العربية للطوارئ، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، إن مُجمل عدد الإصابات النشطة في المجتمع العربي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وصل في البلدات العربية، "إلى ما يزيد عن 4,517 إصابة مع تسجيل 1804 إصابة جديدة خلال الأيام السبعة" الأخيرة.

وأوضحت الهيئة أن "مجمل عدد الإصابات النشطة في إسرائيل، ارتفع إلى 23,913 وبهذا تستمر بالارتفاع نسبة الحالات النشطة في المجتمع العربي، من مجمل الحالات النشطة في إسرائيل لتبلغ 19.8%، ما يشير إلى وجود ثبات في المجتمع (الوسط) اليهودي واستمرار الارتفاع في مجتمعنا".

وأضافت الهيئة في بيانها: "وسُجِّل ارتفاع في الأيام السبعة الماضية في عدد الإصابات في كل من رهط مع تسجيل 136 إصابة جديدة ليبلغ مجل عدد الإصابات 809 إصابة منهم 267 إصابة نشطة كما سجلت 123 إصابة جديدة في الطيرة ليبلغ المجمل 380 إصابة منهم 123 نشطة وكفر قاسم مع تسجيل 114 إصابة جديدة ليبلغ مجمل الإصابات 487 منهم 208 إصابة نشطة".

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وتابعت: "وكذلك أم أفحم مع تسجيل 111 إصابة جديدة ليبلغ المجمل 553 منهم 207 إصابة نشطة وكذلك يركا مع 99 إصابة جديدة في الأسبوع الأخير، ليبلغ المجمل 379 منهم 255 نشطة، ومن ثم سخنين مع 95 إصابة جديدة ليبلغ المجمل 235 منهم 166 نشطة، وكذلك (سجّلت) الطيبة 89 إصابة ليبلغ المجمل 802 إصابة منهم 225 نشطة".

وأردفت: "كذلك جديدة المكر مع (تسجيل) 62 إصابة جديدة في الأسبوع الأخير ليبلغ المجمل 123 إصابة منهم 88 نشطة".

وقالت الهيئة: "أما من حيث عدد الإصابات الكلي فنجد قلنسوة مع 826 إصابة، ومن ثم رهط مع 809 (إصابة)، والطيبة 802، وأم الفحم 553، والناصرة 539، وكفر قاسم 487، وباقة الغربية 481".