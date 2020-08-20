مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات إثر محاولتهم انتشال جثث وزرع عبوات شمال الضالع

الخميس 20 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم وأصيب عدداً آخرين إثر محاولة مجموعة منهم التسلل باتّجاه مواقع القوات الجنوبية والمشتركة في قطاع الفاخر غربي مديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع.



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وبحسب مصدر ميداني في اللوء 30 مدرع، فإن العناصر الحوثية التي حاولت التسلل كانت تهدف إلى وضع عبوات ناسفة في أماكن متقدمة في محاولة لمنع وعرقلة القوات المسلحة الجنوبية والمشتركة من التقدم، إضافة إلى انتشال جثث لعناصر تابعة لهم سقطوا في مواجهات سابقة، إلا أنه سرعان ما تم الإجهاز عليهم بشكلٍ مباشر بكمين محكم تم نصبه مسبقاً.

وأضاف، أن عدد من عناصر المليشيات في هذه العملية لقوا مصرعهم على الفور وأصيب عدداً آخرين، ولازالت جثث البعض متواجدة في ميدان المواجهات، فيما باشرت بعدها وحدة الهندسة في اللواء 30 مدرع بتفكيك العبوات الناسفة التي كانت بحوزة العناصر المليشاوية المتسللة وإبطال مفعولها.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين فقط من تلقي المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في نفس القطاع إثر محاولة هجومية فاشلة لها باتجاه مواقع القوات الجنوبية والمشتركة في تباب عثمان، والتي خسرت فيه عدد كبير من عناصرها بينهم قيادات ميدانية.