المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية لاستحداث تحصينات عسكرية بالحديدة 

الخميس 20 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

أحبطت القوات المشتركة، محاولة المليشيات الحوثية لاستحداث تحصينات عسكرية، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في الحديدة.



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وأوضح مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات التابعة لإيران حاولت استحداث تحصينات في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، كما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المناطق المحررة في ذات القطاع وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

واكد المصدر، أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر المليشيات بمختلف الأسلحة الرشاشة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.

وتواصل القوات المشتركة تلقين المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح إثر تصعيدها العسكري في مختلف جبهات القتال.