شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. ارتفاع ضحايا الانفجار إلى 182 والمساعدات لا تكفي والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 182 ضحية، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6000 جريح. وأعلن مستشار وزير الصحة العامة، رضا الموسوي أن المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية.

وأعلن الموسوي أن "المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية، وتحتاج وزارة الصحة العامة للمزيد من المساعدات، بسبب حجم الانفجار الهائل، وبسبب تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وتوقف أربعة منها عن العمل نهائيا".