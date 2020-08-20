شكرا لقرائتكم خبر عن مصر : ندعم الجهود السياسية لحل الأزمة في مالي والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مصر أنها تتابع عن كثب ‏وببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي، والمنعطف الخطير الذي آلت ‏إليه الأزمة السياسية في البلاد .

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، عن إدانة مصر لجميع أشكال العنف في إطار الأزمة الحالية، داعية جميع الأطراف المالية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة وأهمية الحفاظ على ‏الإطار الدستوري والقانوني للبلاد .

وأضاف البيان أن مصر تؤكد كذلك دعمها ومساندتها لجميع الجهود السياسية الهادفة إلى تسوية الأزمة في مالي، وعلى رأسها ‏جهود الوساطة التي قامت بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" ‏والاتحاد الأفريقي على مدار الفترة الماضية للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة هناك .