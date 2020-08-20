شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد : الاتفاق مع واشنطن على إعادة انتشار التحالف خارج العراق والان نبدء بالتفاصيل

قالت الخارجية العراقية أنه تم الاتفاق مع واشنطن على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة خارج العراق، مضيفة أن العراق يرى في الحل السياسي والتنسيق الدبلوماسي سبيلين ممكنين لخفض التصعيد التركي الخطر أحادي الجانب على الحدود.

وأشارت إلى أن الجانب الأميركي عبر عن دعمه لحكومة الكاظمي ودعم العراق اقتصاديا وصحيا، وأن العراق يرى أن شراكته مع الولايات المتحدة الأميركية استراتيجية.