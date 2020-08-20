شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. توقيف مسؤول أمني في قضية تجسس والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح اليوم الخميس إيقاف مدير أمن الدولة ومدير إدارة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط بسبب تسجيلات تجسس على بعض المواطنين. وقال الصالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إنه اتخذ إجراء فور علم بالتسجيلات المسربة الأخيرة، والتي تعود لسنة 2018 . وأضاف أنه "بناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير ادارة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط". وقال: "نحن بانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما".

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