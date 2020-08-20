شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مستشار سابق لـ"ترامب" في قضايا فساد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الخميس القبض على ستيفن بانون المستشار السياسي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصلته بمخطط لجمع الأموال عبر شبكة الانترنت.

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