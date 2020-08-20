شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : 30% من سكان العاصمة الهندية أصيبوا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهر مسح شمل 15 ألف مشارك أجرته الحكومة المحلية أن نحو 30 بالمئة من سكان العاصمة الهندية نيودلهي أصيبوا على الأرجح بفيروس كورونا المستجد وهو ما يشير إلى أن أعداد الإصابات أكثر بكثير من البيانات الرسمية. وقال ستايندرا جاين وزير الصحة في حكومة دلهي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن المسح الذي شمل فحص عينة من السكان لرصد وجود أجسام مضادة أجري في نطاق العاصمة في الأسبوع الأول من أغسطس آب. وقال جاين "وجدنا أن 29.1 بالمئة من سكان دلهي لديهم أجسام مضادة مما يعني أنهم أصيبوا وتعافوا".

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