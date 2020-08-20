توقيف مسؤول أمني وضباط لتجسسهم على مواطنين بالكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت السلطات الكويتية، مدير أمن الدولة ومدير إدارة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط بسبب تسجيلات تجسس على بعض المواطنين.



وقال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، الخميس، عبر حسابه على تويتر: "إنه اتخذ إجراء فور علم بالتسجيلات المسربة الأخيرة، والتي تعود لسنة 2018".

وأضاف أنه "بناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير إدارة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط".

وتابع: "نحن بانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما".

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وحول ما تم تسلّمه من تسجيلات في شباط/ فبراير الماضي بشأن الصندوق الماليزي، أوضح الصالح أنه اتخذ كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق، وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، مشيراً إلى أن الملف حاليا في النيابة العامة.

وقال إن "الحكومة أرسلت التسجيلات إلى مجلس الأمة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية".

كانت تسجيلات انتشرت الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت نسبت إلى مدير أمن الدولة، ونجل مسؤول كبير سابق حول التنصت على بعض الكويتيين.

يذكر أن قضية الصندوق الماليزي متهم فيها نجل مسؤول كبير سابق ومواطن كويتي بتهمة غسيل أموال.