جعجع يطالب لبنان بتسليم قيادي حزب الله المدان باغتيال الحريري

طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، سلطات بلاده بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والقبض على القيادي في حزب الله سليم عياش وتسليمه.



وجاءت تصريحات جعجع في مؤتمر صحفي، حيث وصف قرار المحكمة بـ "ربع الحكم" انطلاقا من نظامها الضيق، بعدما تلاعبت السلطة بمسرح الجريمة.

وقال إن "حزب القوات أيّد المحكمة الدوليّة منذ اللحظة الأولى، لذلك نأخذ الحكم الصادر عنها بكل رضى"، وذكر أن "السلطة التي كانت قائمة حين ارتكبت عملية الاغتيال، تلاعبت بمسرح الجريمة ومحت الكثير من الأدلة التي كانت من الممكن أن تكون ذات فائدة".

وتابع: "كما أن نظام المحكمة وبعد التدخلات السياسيّة وخصوصاً لروسيا في مجلس الأمن جاء ضيّقاً جداً لمسألة بهذا الحجم، بالإضافة إلى أنها لم تتمكن من التحرّك ولو قليلاً في تحقيقاتها الميدانيّة من أجل تبيان الحقائق على ما هي".

وأشار جعجع إلى أنه "رغم كل هذه العوامل القاهرة، تمكّنت المحكمة من تسليط الضوء على حقائق مهمة أهمها أن العملية إرهابية تمّ تنفيذها لأهداف سياسية، وأكّدت بالمقابل أنّ الاغتيال جاء بسبب رغبة رفيق الحريري بإخراج سوريا من لبنان، إضافة إلى اتهام الحريري مراراً وتكراراً بأنّه هو من لعب الدور الأساس في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 1559 والذي يدعو ايضاً إلى حل كل الميليشيات المسلّحة خارج الدولة"، في إشارة إلى حزب الله.





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وقال رئيس حزب القوات اللبنانية إن حكم المحكمة أكد على المسؤولية المباشرة لأحد كوادر "حزب الله" سليم عياش في تنفيذ الاغتيال، وعلى مشاركة عشرات من عناصر الحزب في التحضير.

ونوه إلى أنه "بطبيعة الحال ليس هناك أحد من بيننا يعتقد أن عياش قام على نقفته الخاصة بشراء طنّين من المتفجرات وشاحنة وتجنيد كل هذه العناصر والشبكات والمراقبة وكل العمل التحضيري والتنفيذي للجريمة، وهذا ما دفع رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري للقول إنّ المطلوب اليوم من حزب الله أن يضحّي بعد ان صار واضحاً أنّ شبكات التنفيذ من صفوفه".

ورداً على سؤال عن موقف حزب الله، لفت إلى أن كل ما يصدر عن المحكمة الدوليّة لا يعنيه وفي حال استمرّ برفضه تسليم سليم عياش، مؤكدا أنه يعتبر نفسه غير معني في هذه المحكمة، لكن على الدولة ممثلة بالسلطة الإجرائيّة مسؤوليّة تسليم سليم عياش وعلى كل شخص أن يتحمّل مسؤوليّته.

والثلاثاء الماضي، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو البارز في مليشيا حزب الله سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي قال: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".

ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.

وأوضحت المحكمة، أن الاستهداف الانتحاري لرفيق الحريري يؤكد أن المقصود كان إحداث حالة ذعر في لبنان، كما تطلب تخطيطا محكما شمل جمع معلومات مفصلة عن موكبه وتحركاته، وإنشاء شبكات هاتف مغلقة، وشراء السيارة المستخدمة في الاغتيال.