توجيه التهمة لمستشار ترمب السابق باختلاس أموال

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نيويورك: أعلنت المدعية العامة الفدرالية في مانهاتن الخميس توجيه التهمة رسميا إلى ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترمب باختلاس أموال قدمت لموقع لجمع التبرعات من أجل تمويل جدار وعد الرئيس الأميركي ببنائه على الحدود مع المكسيك.

وأوضحت أودري ستراوس في بيان أن بانون الذي كان من مهندسي حملة ترامب الانتخابية في 2016، متهم بـ"اختلاس أموال من مئات آلاف المتبرعين" مع ثلاثة مسؤولين آخرين عن موقع "نبني الجدار"، وباستخدام "مئات آلاف الدولارات" لتغطية "نفقات خاصة".