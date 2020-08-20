سجن جهادية فرنسية بعدما قامت تركيا بترحيلها

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باريس: سجنت جهادية فرنسية تبلغ من العمر 59 عاما الاثنين في فرنسا بعدما تم ترحيلها من تركيا بعد أكثر من ست سنوات أمضتها في المنطقة العراقية السورية وفق ما أفادت الخميس مصادر متطابقة مؤكدة معلومات أوردتها أسبوعية "لكسبرس".

وألقي القبض على باسكال ريمونينك التي صدرت بحقها مذكرة توقيف عن هيئة قضاء مكافحة الإرهاب الفرنسي، في منطقة بشمال سوريا تسيطر عليها القوات التركية.

وقال مصدر قضائي إنها غادرت فرنسا في العام 2013 للانضمام إلى رجل في مناطق قتال الجهاديين.

وفور وصولها الاثنين إلى فرنسا، مثلت أمام قاض وجّه إليها تهمة "التعامل مع إرهابيين مجرمين" وأودعت الحبس الاحتياطي، وفق المصدر نفسه.

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وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يرغب محاميها كزافييه نوغيراس بالتعليق.

وقد تم ترحيل باسكال ريمونينك في إطار "بروتوكول كازينوف" الذي يحمل اسم وزير الداخلية الفرنسي السابق برنار كازينوف (2014-2016).

وأبرم هذا اتفاق التعاون الأمني بين أنقرة وباريس في 2014. وهو يسمح باعتقال الجهاديين العائدين من سوريا عبر تركيا فور عودتهم.

وحتى تموز/يوليو، تسلّمت فرنسا بموجب هذا البروتوكول ما مجموعه حوالى 281 شخصا، وفق ما أفاد مصدر مطّلع.