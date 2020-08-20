"غوغل" تصلح عطلا استمر ست ساعات

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







باريس: قامت "غوغل" الخميس بإصلاح العطل الذي أثر على خدماتها عبر الإنترنت (بما في ذلك جيميل ودرايف) لما يقرب من ست ساعات، ما أدى إلى العديد من الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت "غوغل" في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس "من المفترض أن تكون مشكلة جيميل قد حلت. نحن نعتذر عن أي إزعاج".

وتلك المشكلات التي تم الإبلاغ عنها بعد الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش بفترة وجيزة، أثرت على عشرات الخدمات الأكثر استخداما بما فيها إرسال رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات على خدمة "جيميل" وتسجيل مؤتمرات عبر الفيديو وإنشاء ملفات على خدمة "درايف".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت تقارير بهذه المشكلات الخميس من كل أنحاء العالم بما في ذلك أوروبا وجنوب شرق آسيا واليابان وفقا لموقع "داون ديتكتور".

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وكتب واحد من المستخدمين البالغ عددهم 1,8 مليار لخدمة البريد الأكثر استخداما في العالم والتي أطلقت في العام 2004 "هل هناك أي شخص آخر لديه مشكلات في أستراليا؟".

وغرّد آخر من فرنسا "تعطل جيميل، حياتي متوقفة".

وردت "غوغل" على كل هذه التغريدات الخميس بـ"الاعتذار عن الإزعاج" والإشارة إلى صفحات دعم المستخدمين.

وأشارت "غوغل" إلى أنه سيتم نشر "تقرير كامل قريبا" بشأن هذا العطل.