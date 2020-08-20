حالات تسمم مؤكدة أو مفترضة استهدفت شخصيات روسية

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باريس: أعاد نقل المعارض الروسي اليكسي نافالني الى المستشفى للاشتباه في تعرضه لمادة كيميائية بحسب طبيبه الخاص، الى الاذهان حالات تسمم مؤكدة او مفترضة منذ اربعين عاما.

محاولات أخرى استهدفت نافالني

في يوليو 2019 أصيب نافالني بطفح جلدي وتورم وجهه أثناء وجوده في السجن بعد قمع السلطات متظاهرين معارضين للكرملين وبعد أن دعا لتظاهرة غير مرخصة.

في 2017 تعرض لحروق كيميائية في عينه بعدما ألقى مهاجمون صباغا أخضر يستخدم كمطهر، على وجهه أمام مكتبه.

العميل المزدوج سيرغي سكريبال

عثر في آذار/مارس 2018 على الجاسوس الروسي السابق المزدوج وابنته لوليا غائبين عن الوعي في مركز تجاري في سالزبوري جنوب انكلترا، ونقلا الى المستشفى في حالة حرجة.

اتهمت لندن موسكو بالوقوف وراء عملية التسميم باستخدام مادة من صنع سوفياتي وذلك انتقاما لتعاون الجاسوس مع الاستخبارات البريطانية. ونفت روسيا ذلك. وأدت القضية الى ازمة دبلوماسية.

خرج سكريبال وابنته من المستشفى في الاشهر التالية. وخلفت الحادثة ضحية جانبية حيث توفيت امراة استخدمت محتوى عبوة عثر عليها رفيقها، معتقدة أنها عطر.

الجاسوس الروسي السابق الكسندر ليتفينينكو

توفي الجاسوس الروسي السابق المعارض من المنفى، العام 2006 اثر تسمم بمادة البولونيوم-210 وهي مادة مشعة سامة جدا. وخلص تحقيق بريطاني بعد عشر سنوات الى اتهام روسيين تناولا الشاي معه في فندق.

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في 2016 خلص تحقيق بريطاني إلى اتهام روسيا في الجريمة، لكن موسكو نفت.

الناشط في فرقة بوسي رايوت بيوتر فيرزيلوف

في 14 ايلول/سبتمبر 2018 أدخل بيوتر فيرزيلوف، الناشط المعارض للكرملين والمرتبط بفرقة موسيقى البانك الروسية بوسي رايوت، إلى المستشفى إثر عوارض تسمم على ما يبدو من أدوية.

نقل جوا على وجه السرعة إلى ألمانيا حيث قال الأطباء إنه من "المعقول جدا" أن يكون تعرض للتسميم.

وتقول زوجته المنفصلة عنه العضو في فرقة بوسي رايوت، ناديا تولوكونيكوفا، إن التسميم المفترض كان "على الارجح محاولة اغتيال او على الاقل ترهيب".

بعد خروجه من المستشفى في 26 سبتمبر قال فيرزيلوف إنه "على قناعة" بأنه تعرضه للتسميم على أيدي جهاز الاستخبارات الروسي.

السياسي الأوكراني فيكتور يوتشنكو

في سبتمبر 2004 أصيب مرشح المعارضة الأوكرانية وبطل الثورة البرتقالية فيكتور يوتشنكو بأعراض مرض خطيرة.

وأظهرت نتائج فحوص أجريت في عيادة نمساوية أنه تناول كمية كبيرة من الديوكسين. نجا يوتشنكو من التسمم وفاز بالانتخابات، لكن وجهه بقي متورما وعليه آثار ندوب.

ويتهم مؤيدوه جهاز الاستخبارات الروسي بالضلوع في الواقعة.